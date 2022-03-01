Температура в Мурманске и климат Арктики: Почему в Мурманске теплее, чем в Норильске

Норильск расположен гораздо дальше от океанического побережья, поэтому климат здесь более континентальный. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"КП"-Мурманск" изучила запросы в поисковиках, и оказалось, что туристов волнует вопрос: почему в Мурманске теплее, чем в Норильске? Города расположены на одной широте, однако зимой в столице Заполярья значительно теплее. В чем кроется причина погодных различий, нам объяснила сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, известный в регионе популяризатор науки Ольга Петрова.

- Причина довольно мягких мурманских зим и очень суровых зим норильских – физико-географическая. Город, расположенный на берегу Кольского залива, подогревается не замерзающим в этой части Баренцевым морем. Благодаря теплым массам воды, которые несет Северо-Атлантическое течение, зима в Мурманске наступает почти на месяц позже, чем в Норильске, и отличается относительно высокой температурой. Эти же теплые воздушные массы могут стать причиной зимних оттепелей, - отметила Ольга Петрова.

Норильск расположен гораздо дальше от океанического побережья, поэтому климат здесь более континентальный, а климатические условия гораздо более суровые, субарктические: с долгими и очень холодными зимами, непродолжительным и прохладным летом.

Узнать больше об интересных климатических явлениях в Заполярье можно в нашей статье.

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