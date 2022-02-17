С Днем защитника Отечества жителей Мурманской области поздравит Олег Газманов

Для посещения концерта надо будет приобрести билет, иметь QR-код и маску. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

21 февраля в ДК им. Кирова пройдет концерт Олега Газманова и его группы «Эскадрон». Выступление приурочено ко Дню защитника Отечества.

- Песни Олега Газманова знакомы каждому россиянину, а хиты «Эскадрон», «Офицеры», «Есаул», «Мои ясные дни» - это лишь немногое из того, что наизусть знают миллионы жителей нашей страны. Лирические и веселые танцевальные песни, патриотические и гражданские произведения в жанрах поп, рок и фолк находят отклик в сердце каждого поколения! - сообщили в ДК.

Для посещения концерта надо будет приобрести билет, иметь QR-код и маску.

Напомним: в Мурманскую область как туристы приехали Ирина Хакамада, которая привезла тургруппу, а также Юлия Барановская с детьми, которая едва не застряла в тундре.

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