75 спортсменов из Мурманской области входят в состав российских сборных

Три спортсмена, которые ранее жили и тренировались в Мурманской области, представляют сейчас Россию и регион на Олимпиаде в Пекине.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Выступая на заседании Мурманской областной Думы 17 февраля, министр спорта Светлана Наумова отвечала на вопрос депутатов, какой кадровый потенциал есть у регионального спорта.
- 75 наших спортсменов входят в состав различных российских сборных, - отметила Светлана Наумова. - Из года год по этому показателю сохраняется стабильность.
Три спортсмена, которые ранее жили и тренировались в Мурманской области, представляют сейчас Россию и регион на Олимпиаде в Пекине. В конькобежном спорте выступают Павел Кулижников и Руслан Мурашов, а в ски-кроссе - Сергей Ридзик.
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