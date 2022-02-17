Водителя маршрутки Полярный-Мурманск оштрафуют за отсутствие маски

Фото: vk.com/mintrans_51

В минтрансе Мурманской области продолжают проверять общественный транспорт на соблюдение масочного режима. Так, на днях рейды прошли в 77 автобусах, троллейбусах и маршрутках, в том числе междугородних.

Впервые административный протокол составили на перевозчика из ЗАТО Александровск. Без маски оказался водитель маршрутки №236, которая курсирует из Полярного в Мурманск. Теперь ему выпишут штраф.

Также под административную ответственность за несоблюдение антиковидных ограничений попали водители микроавтобусов №211, № 106, № 125 и пассажиры автобуса № 105, микроавтобуса № 57, № 106.

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