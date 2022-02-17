В Мурманске двое мужчин подрались из-за едва не попавшей под колеса собаки

Оказалось, что 40-летний мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сорвавшаяся с поводка собака привела к возбуждению уголовного дела.

Ее 39-летний владелец вместе с другом вышел ночью выгулять питомца. Собак вырвалась и убежала.

- В этот момент ехала машина, водитель успел резко затормозить, однако происшедшее вызвало у него шквал негативных эмоций, он решил высказать претензии в адрес хозяина животного. Между мужчинами произошел словесный конфликт. Водитель схватил валявшуюся поблизости деревянную палку и нанес ей удар по голове потерпевшего, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Мужчину увезли в больницу, но не сразу после случившегося. Пострадавший ушел домой, друг помог обработать ему рану, а утром северянину стало плохо, и его увезли в больницу. Врачи диагностировали у него ушибленную рану головы - легкий вред здоровью. Медработники передали информацию в полицию.

Напавший водитель после драки уехал, но его быстро нашли. Оказалось, что 40-летний мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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