В Мурманске пропал 20-летний парень с зелеными глазами

Местонахождение северянина не известно. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске ищут пропавшего 20-летнего Никиту Бердашева. За молодого человека беспокоятся родные и близкие, с которыми он перестал выходить на связь с 13 февраля. Местонахождение северянина не известно.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Был одет в серые спортивные штаны, темно-синюю куртку, светлые кроссовки. С собой черная папка для документов.

Всех, кто может помочь в поисках Никиты, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в поисково-спасательный отряд "МурманСпас" (12+): +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru