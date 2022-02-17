Роспотребнадзор Мурманской области назвал города с самой сложной ситуацией по коронавирусу

10 февраля в Мурманской области был установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 1408 человек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 февраля в Мурманской области был установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 1408 человек. После этого показатель стал снижаться.

- За шестую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией у нас выросла по сравнению с предыдущей на 22%. Напомню, что на позапрошлой неделе рост составил 93,4%. Регистрация ковида отмечается на территории всех поднадзорных муниципальных образований области, - сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Сергеев.

Самая сложная ситуация наблюдается в Мурманске, Мончегорске, Оленегорске, Ковдорском муниципальном округе, Североморске и Ловозерском районе.

Напомним: с 18 февраля в кинотеатрах, ТРЦ и общепите Мурманской области не надо будет показывать QR-коды. Они сохраняются для посещения культурных мероприятий.

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