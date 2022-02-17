Дорогу на Териберку открыли для движения

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно уточнить на сайте Мурманскавтодора в диспетчерской службе по телефону: 21-40-70. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Так как погода в Мурманской области улучшилась, 16 февраля с 18.00 открыли дорогу Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к Териберке. Как сообщили в региональном минтрансе, движение доступно для всех видов транспорта. Напомним: дороги закрывали из-за метели с 14 февраля.

Информацию о состоянии дорог, закрытии и открытии движения можно уточнить на сайте Мурманскавтодора в диспетчерской службе по телефону: 21-40-70.

Днем 17 февраля на юге Кольского полуострова ожидается сильный снег.

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