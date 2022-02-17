Ирина Хакамада летает на вертолете в Мурманской области

В Мурманскую область приехала Ирина Хакамада. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманскую область приехала Ирина Хакамада. В своем Instagram она делится сторис из Заполярья.

Компанию известному политику, экономисту и писательнице составляют другие туристы, ведь ранее она приглашала всех желающих присоединиться к «Спецпутешествию на Север». Правда, стоимость была немаленькая - 280 тысяч рублей.

Участники тура катаются в Мурманской области на снегоходах, летают на вертолете, посетили Териберку, в планах - полуостров Рыбачий. Фото: Личный архив

Участники тура катаются в Мурманской области на снегоходах, летают на вертолете, посетили Териберку, в планах - полуостров Рыбачий.

Напомним: в Ловозере на днях гостила Юлия Барановская с детьми, отдых стал экстремальным.

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