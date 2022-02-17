После трагедии в школе №43 Мурманска следователи возбудили уголовное дело

Ксюшу нашли в раздевалке. Фото: СКР Мурманской области

10 февраля в раздевалке у спортзала школы №43 Мурманска нашли ученицу шестого "А" класса Ксюшу (имя изменено). Она лежала в луже крови. Девочку госпитализировали в областную больницу, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, кровоизлияние в мозг, перелом костей и другие травмы. О состоянии Ксюши рассказала ее бабушка.

После случившегося региональный СКР начал проверку, которая закончилась возбуждением уголовного дела.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью), - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Конкретного обвиняемого еще нет, предстоит выяснить, кто из сотрудников школы не доглядел за девочкой.

Напомним: версий, что случилось с Ксюшей, несколько.

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