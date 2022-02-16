Жителю Мурманской области выписали штраф за поставку 500 рождественских елей

В отношении мужчины были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 10.2 и 10.3 КоАП РФ. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения фитосанитарного законодательства при поставке рождественских елок.

Так, в конце 2021 года в адрес физица в Печенгский район поступила подкарантинная продукция - рождественские деревья в количестве 500 штук из Пензенской области.

- Житель Мурманской области, получивший деревья, не известил Управление Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции и вовремя не осуществил гашение карантинного сертификата, - сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины были возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 10.2 и 10.3 КоАП РФ. В феврале этого года ему назначили штрафы.

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