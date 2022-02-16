В Мурманске менеджер автосалона заключал фиктивные договоры купли-продажи

32-летний менеджер автосалона в Мурманске получил четыре года условно за махинации на работе. Фото: Александр ГЛУЗ

32-летний менеджер автосалона в Мурманске получил четыре года условно за махинации на работе.

В салон мужчина устроился в ноябре 2015 года, ему доверили продавать машины с пробегом. Через три года он получил договор об индивидуальной материальной ответственности и стал руководителем отдела продаж.

- С 1 июля 2018 года по 8 июня 2019 года мужчина изготавливал фиктивные договоры купли-продажи о приобретении автомобилей у его знакомых, убеждая их, что потом договоры будут расторгнуты, а сделки направлены на повышение количественных показателей его отдела. Затем подсудимый вносил или давал распоряжения внести в программу бухгалтерского учета автосалона сведения о сделке и получал в кассе деньги за покупку автомобилей от имени владельцев, таким образом похищая денежные средства. Используя свое служебное положение, северянин удалял из программы сведения о фиктивно заключенных договорах купли-продажи автотранспортных средств, - сообщили в Ленинском районном суде Мурманска.

Так он обогатился на 2,185 миллиона рублей. В отношении менеджера возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Свою вину обвиняемый отрицал как мог.

- Он частично согласился с обстоятельствами совершения им сделок, но отрицал наличие у него умысла на хищение денежных средств путем мошенничества. Обосновал свои действия намерением повысить результаты деятельности отдела продаж автомобилей и укрепить свой авторитет, как начальника отдела, - отметили в суде.

Помимо условного срока северянину установлен испытательный срок 4 года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление. Также он должен возместить с учетом частично внесенных им в кассу почти миллион рублей.

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