Видео из Мурманска со стюардессой набрало 800 тысяч просмотров в ТикТок

Около десятка видео сделаны в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В аккаунте artemairplane в ТикТок можно найти много интересных видео из жизни пилотов, бортпроводников и других представителей профессий, связанных с небом.

Около десятка видео сделаны в Мурманской области. Например, взлет и посадка самолетов в Мурманске, виды из иллюминатора, самолеты со спецливреями, деликатесы арктической кухни и достопримечательности Кольского полуострова.

Но больше всего просмотров - более 800 тысяч - набрало видео, как пристегиваются бортпроводники. Посмотреть его можно здесь.

Напомним: видео юного мурманчанина в маске чумного доктора набрало в TikTok более 2,5 миллиона просмотров. Ребенок придумал образ анонимуса-доктонимуса.

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