Основатель саамского фэнтези из Оленегорска выпустил роман

Книга рассчитана на средний возраст читателей - 30-40 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Писатель из Оленегорска и основатель жанра саамского фэнтези Александр Рыжов презентовал свой роман "Таисия". По словам автора, книгу он написал еще в начале двухтысячных. Издать произведение удалось на средства гранта губернатора Мурманской области.

- Я не стал далеко ходить и попросил помочь своего знакомого-издателя. Так роман был напечатан. Тираж небольшой - всего 400 экземпляров, но на местном уровне книги большими тиражами и не выпускают: как правило, 200 - 500 экземпляров, а тысяча – уже потолок. В Москве и Петербурге – другое дело, - рассказал «АиФ-Мурманск» писатель.

Книга рассчитана на читателей среднего возраста - 30-40 лет. Ранее роман экранизировали для федерального канала.

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