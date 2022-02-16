Строить хирургический корпус онкодиспансера в Мурманске будет московская компания

Второй частью реконструкции онкодиспансера станет снос существующего корпуса и строительство нового. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Хирургический корпус Мурманского областного онкологического диспансера построит московская компания ООО «Торион», которая выиграла электронный аукцион.

- В ближайшее время с компанией будет заключен контракт на строительство хирургического корпуса. Сроки крайне сжатые – все работы должны быть выполнены в течение 28 месяцев, – сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

Корпус будет представлять собой девятиэтажное здание площадью 2264 квадратных метра с пятью специализированными операционными, отделением реанимации и интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля. У операционного блока будет собственная кислородно-газификационная станция, также у всего корпуса будет трансформаторная подстанция, для бесперебойного электроснабжения предусматривается дизель-генераторная установка. Стоимость работ – 1,8 миллиона рублей.

Второй частью реконструкции онкодиспансера станет снос существующего корпуса и строительство нового.

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