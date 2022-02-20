Объявляется прием заявок на участие в конкурсе «Чудо-сани-2022» в Мурманске

Если вы загорелись идеей поучаствовать, то с радостью ждем вашу заявку Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ситуация с коронавирусом стабилизируется, пик новой волны пройден, и есть все шансы, что вскоре массовые мероприятия разрешат. Поэтому мы рады сообщить, что объявляем прием заявок на наш традиционный конкурс «Чудо-сани-2022».

Соберите родных и друзей на ярком празднике и выиграйте призы! Правила, как всегда, просты: дайте волю вашей фантазии и придумайте необычное оформление для саней. Украсьте детские зимние средства передвижения, а также не забудьте нарядить их маленьких владельцев. И приходите на наш праздник (0+), который состоится 5 марта в детском городке «Сказка» в Мурманске. Начало в 14.00.

Если вы загорелись идеей принять участие в конкурсе, то с радостью ждем вашу заявку.

Обязательная регистрация проходит следующим образом: до 2 марта пришлите на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com ФИО участника, название команды и номер телефона.

Наши участники получат подарки от спонсоров, яркие фотографии для семейного альбома и много позитивных эмоций. А самые оригинальные и красивые сани вместе с их создателями украсят полосы «Комсомольской правды»-Мурманск» и наш сайт.

Давайте все вместе вспомним, как проходил наш праздник в прошлом году.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

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