В хостеле Мурманска произошла драка

Оказалось, что одному из дебоширов всего 21 год. Решается вопрос о возбуждении дела. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В одном из хостелов Мурманска, в Портовом проезде, произошла драка, сотрудники нажали "тревожную" кнопку.

- Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что в одной из комнат хостела между постояльцами возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин причинил другому телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи потерпевшему была вызвана скорая медицинская помощь, а зачинщика драки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали и доставили в отдел полиции, - уточнили в Росгвардии Мурманской области.

Оказалось, что одному из дебоширов всего 21 год. Решается вопрос о возбуждении дела.

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