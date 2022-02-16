В хостеле Мурманска произошла драка

Оказалось, что одному из дебоширов всего 21 год. Решается вопрос о возбуждении дела.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В одном из хостелов Мурманска, в Портовом проезде, произошла драка, сотрудники нажали "тревожную" кнопку.
- Прибыв по указанному адресу, росгвардейцы выяснили, что в одной из комнат хостела между постояльцами возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин причинил другому телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи потерпевшему была вызвана скорая медицинская помощь, а зачинщика драки сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали и доставили в отдел полиции, - уточнили в Росгвардии Мурманской области.
Оказалось, что одному из дебоширов всего 21 год. Решается вопрос о возбуждении дела.
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