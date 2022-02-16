Жительница Мурманска сообщила о ложной краже, чтобы не платить штрафы

Ей грозит до двух лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

40-летняя жительница Мурманска не хотела попасть под административную ответственность, а в итоге ее привлекли к уголовной.

Так, северянка обратилась в полицию, рассказав, что на нее якобы напал мужчина и украл сумку с документами. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

- Со слов женщины, вечером на улице незнакомец выхватил у нее из рук сумку с паспортом и другими личными документами. Полицейские опросили возможных свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения с соседних домов и выяснили, что мурманчанка по указанной ею дороге шла домой и преступлений в ее отношении не совершалось, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

При повторном допросе женщина во всем призналась и объяснила, что свои документы она потеряла. Чтобы не привлекаться к административной ответственности и не платить штрафы за их утрату, она решила заявить о ложном преступлении.

В отношении северянки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Ей грозит до двух лет лишения свободы, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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