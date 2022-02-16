Один из трех рейсов "Клавдии Еланской" хотят заменить на вертолет

Тема была важная - работа теплохода "Клавдия Еланская". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. Тема была важная - работа теплохода "Клавдия Еланская".

- Министр отметил, что на сегодняшний день загруженность рейсов теплохода "Клавдия Еланская" составляет всего треть от пассажировместимости. В минтрансе уверены, что один рейс судна можно заменить с помощью привлечения воздушного транспорта. При этом при использовании вертолета по мере его загрузки можно будет перевозить и небольшие партии грузов, такие, как лекарства, почтовые отправления, скоропортящиеся продукты, - сообщили в региональном парламенте.

По пока депутаты не поддержали сокращение социально значимых рейсов и решили рекомендовать правительству Мурманской области рассмотреть возможность сохранения четырех рейсов в месяц в расписании движения теплохода "Клавдия Еланская".

Напомним: в 2021 году жители Островного оказались отрезаны от мира и остались почти без продуктов из-за проблем с теплоходом.

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