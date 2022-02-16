В полиции прокомментировали стрельбу по собакам в Мурманске

В полиции проверили информацию о стрельбе по собакам в Мурманске, которая появилась в соцсетях. Фото: Клавдия Есаян / vk.com/id566980254

В полиции проверили информацию о стрельбе по собакам в Мурманске, которая появилась в соцсетях. Очевидцы сообщали, что двое мужчин стреляли из ружья на улице Героев Рыбачьего.

- Установлено, что по этому адресу работала официальная бригада по отлову бродячих собак. Противоправных действий с их стороны не усматривается, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Напомним: в Мурманске отловят агрессивных бродячих собак на улицах Чехова и Радищева. Псы искусали девочку, которая шла в школу.

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