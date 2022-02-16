Житель Кировска душил бывшую жену проводом от блендера

Участковый задержал и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее несудимого 30-летнего жителя Кировска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

29-летняя жительница Кировска обратилась в полицию и рассказала, что ей угрожал убийством бывший муж.

- Северянка сообщила, что когда была дома, к ней пришел экс-супруг и между ними вспыхнул словесный конфликт. Разозлившийся мужчина схватил провод от блендера, накинул его на шею девушке и начал сдавливать. При этом нападавший высказывал в ее адрес угрозы убийством. Успокоившись, мужчина покинул квартиру, а кировчанка обратилась за помощью к правоохранителям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Участковый задержал и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства ранее не судимого 30-летнего жителя Кировска. Мужчина в содеянном признался.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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