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Общество16 февраля 2022 7:53

В поликлинике Мурманска пандусы для инвалидов не соответствуют требованиям безопасности

Нарушения выявила прокуратура
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Ситуация находится на контроле прокуратуры округа.

Ситуация находится на контроле прокуратуры округа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского округа Мурманска провела проверку в городской поликлинике № 1, где выявила нарушения прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Так, подразделения медучреждения, расположенные на улице Лобова, 33/2, улице К. Маркса, 52, улице Шмидта, 41/9 не соответствуют требованиям доступности и безопасности для всех категорий инвалидности.

- У пандусов нет поручней и бортиков по продольным краям маршей. На одном из объектов кнопка вызова персонала расположена на несоответствующей высоте, а уклон пандуса превышает установленные нормы, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения нарушений в адрес и. о. руководителя Мурманской городской поликлиники № 1 внесли прокурорское представление. В отношении должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ.

Ситуация находится на контроле прокуратуры округа.

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