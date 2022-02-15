В 2022 году в Мурманской области построят четыре новых спортобъекта

В Североморске построят крытый бассейн. Фото: Юлия АЛЕХИНА

В 2022 году в Мурманской области собираются построить четыре новых спортивных объекта. Об этом сообщили в региональном минстрое.

Так, в этом году продолжат возводить физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше, а также ФОК с бассейном в ЗАТО Заозерск.

Тем временем в Полярных Зорях продолжатся работы по строительству лыжной базы, а в Североморске начнется строительство крытого бассейна.

Всего в 2022 году, благодаря реализации стратегии развития физкультуры и спорта, в России планируется создать 145 спортобъектов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На строительство из федерального бюджета выделят более 21 миллиарда рублей.

- Наша основная задача, которую поставил президент, - чтобы к 2030 году спортом регулярно занималось не менее 70% россиян. В конце прошлого года благодаря проведенным мероприятиям этот показатель составил 46,5%. К концу 2021 года в планах достичь показателя как минимум 48%, – подчеркнул Чернышенко.

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