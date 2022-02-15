В Мурманске мужчины устроили стрельбу по собакам из ружья

В полиции проверяют информацию. Фото: vk.com/id566980254
В соцсетях сообщили о стрельбе по собакам на улице Героев Рыбачьего в Мурманске.
- Двое мужчин в машине с надписью "Сила свободы" из ружья отстреливают собак! Будьте аккуратны, берегите своих питомцев! - написала на личной странице в "ВКонтакте" северянка Клавдия Есаян, приложив фото автомобиля.
"КП-Мурманск" обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области. Сейчас информация проверяется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru