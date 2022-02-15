В Мурманске мужчины устроили стрельбу по собакам из ружья

В полиции проверяют информацию. Фото: vk.com/id566980254

В соцсетях сообщили о стрельбе по собакам на улице Героев Рыбачьего в Мурманске.

- Двое мужчин в машине с надписью "Сила свободы" из ружья отстреливают собак! Будьте аккуратны, берегите своих питомцев! - написала на личной странице в "ВКонтакте" северянка Клавдия Есаян, приложив фото автомобиля.

"КП-Мурманск" обратилась за комментарием в УМВД по Мурманской области. Сейчас информация проверяется.

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