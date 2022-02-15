Губернатор Мурманской области провел онлайн-встречу с ветеранами боевых действий

Стороны обсудили насущные вопросы. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В годовщину окончания Афганской войны для СССР - 15 февраля - губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел традиционную встречу с ветеранами боевых действий. Глава региона поблагодарил воинов-интернационалистов за их подвиг.

- Я хочу выразить благодарность за то, что вы сделали в свое время в самых горячих точках мира, ведь Мурманская область потеряла десятки человек за годы Афганской войны. Хочу пожелать вам здоровья, бодрости духа и чтобы ваш подвиг служил примером для подрастающего поколения, чтобы молодые люди также могли в любой момент встать на защиту родной страны. Низкий вам поклон! - отметил Андрей Чибис.

На встрече стороны обсудили волнующие ветеранов вопросы, в частности, касающиеся здравоохранения, патриотического воспитания.

В связи с коронавирусными ограничениями мероприятие прошло в онлайн-формате.

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