Мобильная ярмарка "Наша рыба" приедет в Кировск

26 февраля мобильная ярмарка «Наша рыба» будет работать в Кировск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 февраля мобильная ярмарка «Наша рыба» будет работать в Кировске.

- В горнолыжной столице Мурманской области проект побывает впервые. С автолавок будут торговать свежей, копченой и мороженой рыбой, пресервами, морскими деликатесами. Цены на продукцию на 25-30% ниже рыночных. Три фудтрака встанут в Кировске на парковке рядом с домом № 14б на улице Юбилейной. Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00, - сообщили организаторы.

В начале февраля «Наша рыба» приезжала в Полярный.

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