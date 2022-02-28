Imandra Viking Fest в Мончегорске пройдет раньше обычного

Комитет по развитию туризма в Мурманской области представил календарь мероприятий на 2022 год.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Комитет по развитию туризма Мурманской области представил календарь мероприятий на 2022 год. Так, Imandra Viking Fest в этот раз планируют провести не в конце августа, а 16 и 17 числа.
Как прошло мероприятие в прошлом году, можете прочитать здесь.
Напомним: Арктический фестиваль "Териберка" в 2022 году пройдет 16 и 17 июля
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