Imandra Viking Fest в Мончегорске пройдет раньше обычного

Комитет по развитию туризма в Мурманской области представил календарь мероприятий на 2022 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Комитет по развитию туризма Мурманской области представил календарь мероприятий на 2022 год. Так, Imandra Viking Fest в этот раз планируют провести не в конце августа, а 16 и 17 числа.

Как прошло мероприятие в прошлом году, можете прочитать здесь.

Напомним: Арктический фестиваль "Териберка" в 2022 году пройдет 16 и 17 июля

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