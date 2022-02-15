Рядом с Никелем ищут двоих пропавших рыбаков

В Печенгском округе в эти минуты идут поисковые работы, к которым привлечены четыре человека.
Фото: Тимур ХАНОВ
В Печенгском районе в эти минуты идут поисковые работы, к которым привлечены четыре человека.
- 15 февраля 2022 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Мурманской области по системе «112» поступила информация, что двое граждан уехали на рыбалку на озеро в 5 километрах от Никеля, в сторону поселка Приречный. К назначенному времени не вернулись, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
На поиски спасатели выехали в 12.45.
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