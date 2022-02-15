Самолеты из Мурманска в Симферополь и обратно станут летать чаще

Весной и летом 2022 года добираться в Крым из заполярной столицы станет удобнее.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Весной и летом 2022 года добираться в Крым из заполярной столицы станет удобнее. Количество рейсов из Мурманска в Симферополь увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом.
- С двух до пяти раз в неделю возрастет число летних рейсов из Мурманска в Крым и обратно. Рейсы из Заполярья будет осуществлять авиакомпания Smartavia с 31 мая по 6 октября, - сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.
Также чаще будут летать самолеты в Крым из Белгорода, Ижевска, Чебоксар, Саранска и Ухты. Количество полетов возрастет за счет увеличения числа перевозчиков.
Напомним: в феврале из Москвы в Мурманск запустят туристические чартеры. Такие рейсы позволят путешественникам максимально быстро и удобно спланировать свою поездку.
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