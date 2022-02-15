На посадочной площадке Мурманской областной больницы нашли нарушения транспортной безопасности

Для вертолетной площадки не разработали паспорт обеспечения транспортной безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманская транспортная прокуратура провела проверку в Мурманской областной больнице имени П. А. Баяндина и выявила нарушения законодательства в использовании посадочной площадки.

- Установлено, что больница - собственник посадочной площадки, которая используется для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов санитарной авиации, однако паспорт обеспечения транспортной безопасности разработан не был, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Ведомство направило в суд исковое заявление. Октябрьский районный суд Мурманска удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

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