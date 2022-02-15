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Общество15 февраля 2022 9:13

В День всех влюбленных на Пяти Углах в Мурманске зажгли огромное сердце

Фигура сложилась из светящихся окон гостиницы ГДЦ "Арктика"
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Символ любви горел в течении часа. Фото: vk.com/murmanskgroup

Символ любви горел в течении часа. Фото: vk.com/murmanskgroup

В День святого Валентина, 14 февраля, в центре Мурманска можно было полюбоваться огромным пылающим сердцем. Сияющую фигуру сложили вечером из светящихся окошек гостиницы ГДЦ "Арктика". Несмотря на метель, северяне пришли к отелю, чтобы сделать памятное фото.

Символ любви горел в течение часа, появился он благодаря всероссийской благотворительной акции, призванной помочь разным благотворительным фондам.

Напомним: строительство Белокаменки показали в режиме таймлапс. На берегу Кольского залива растет настоящий город.

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