Житель Мурманска украл из супермаркета 47 бутылок шампуня

В отношении северянина возбудили уголовное дело. Фото: пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Представитель магазина торговой сети в Мурманске обратился в полицию, рассказав о краже средств для мытья волос. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили обстоятельства произошедшего.

- В один из вечеров в магазин зашел молодой человек под видом добросовестного покупателя. Он подошел к полкам с бытовой химией и, уверенно забирая исключительно бутылки с шампунем, сложил их к себе в три пакета. Всего он набрал 47 штук, а затем направился к выходу, минуя кассы. Из-за занятости обслуживанием других покупателей сотрудники магазина не обратили на него внимания, и мужчина скрылся с похищенным, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Безработного 23-летнего мурманчанина, который ранее привлекался к административной и уголовной ответственности, задержали. Он во всем сознался и рассказал полицейским, что шампунь успел продать случайному прохожему, а деньги потратил.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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