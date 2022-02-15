В Белокаменке появилась уникальная пожарная часть

Новое подразделение защищает объекты завода НОВАТЭК-Мурманск. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Начальник ГУ МЧС по Мурманской области Руслан Назаров посетил новую, современную пожарную часть, которую создали в Белокаменке. Она функционирует на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Силы и средства этого подразделения идут на защиту объектов завода "НОВАТЭК-Мурманск" по производству технологических линий по сжижению природного газа, но помимо этого личный состав также прикрывает само село.

- Уникальность подразделения заключается в нескольких факторах. Во-первых, она представляет один из не сильно распространенных в нашей стране видов пожарной охраны – частную, а, во-вторых, коллектив в ней работает вахтовым методом – 45 дней находятся на работе, затем 45 дней отдыхают, - отметили в спасательном ведомстве.

При проектировании и строительстве пожарного депо учитывались все современные требования и решения, пожарная часть укомплектована новым, современным оборудованием и техникой. Всего на вооружении части 4 пожарные автоцистерны, 2 пожарные автоцистерны с лестницей, аварийно-спасательный автомобиль, пожарный пеноподъемник. В штате числится 128 человек.

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