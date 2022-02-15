В Мурманской области пациенты с коронавирусом получают СМС с инструкцией по обращению в поликлинику

Всего пациенты, которые обследовались в лабораториях, подведомственных региональному минздраву, уже получили 647 268 смс-сообщений с результатами ПЦР-тестов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 24 ноября 2021 года в Мурманской области работает сервис СМС-информирования пациентов, у которых выявлен ковид. Заболевшие коронавирусом получают расширенную СМС с инструкцией по обращению в поликлинику.

- Теперь текст сообщения расширен и уведомляет не только о результате теста, но и о порядке действий тех, у кого он положительный. Во-первых, соблюдать режим изоляции. Во-вторых, информировать свою поликлинику любым удобным способом (сайт, WhatsApp, call-центр и др.) для определения тактики лечения и при необходимости открытия больничного листа, - сообщили в оперативном штабе.

Всего пациенты, которые обследовались в лабораториях, подведомственных региональному минздраву, уже получили 647 268 СМС-сообщений с результатами ПЦР-тестов.

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