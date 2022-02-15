"Я убила кота, потому что он походил на хозяйку": Анна-Виктория Громович рассказала, почему пошла на преступление

Пара еще может обжаловать приговор. Фото: Личный архив

14 февраля в Северодвинском городском суде огласили приговор сожителям Анне-Виктории Громович и Артему Лаврентьеву. Они обвинялись в убийстве кота Кузи, которого украли у матери Артема. Они несколько дней пытали животное, а потом выложили записи с этим в сеть.

Анна-Виктория Громович получила 3 года 2 месяца колонии-поселения и должна уплатить 33,6 тысячи судебных издержек, Лаврентьев - 3 года 6 месяцев колонии общего режима и заплатит 52 тысячи рублей.

- Я убила это несчастное животное, потому что оно очень походило на свою хозяйку. Она очень сильно нагадила мне в душу. Я прошу прощения у всех, кто видел эти ужасные кадры. Я действовала в состоянии крайней злости на эту женщину, - сказала в суде Громович.

Пара еще может обжаловать приговор.

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