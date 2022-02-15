В Мурманской области из-за метели и сильного ветра закрыты несколько дорог

15 февраля в Мурманской области царствует непогода. Фото: Олег УКЛАДОВ

15 февраля, как и обещали синоптики, в Мурманскую область пришли сильный ветер и метель. Из-за них перекрыт ряд дорог.

По данным Мурманскавтодора, с 7.45 15 февраля закрыт автоподъезд к Ура-Губе по 22-й километр, участок Ура-Губа - Видяево по 2,246 км, автоподъезд к Килпъявру по 7,112 км. С часа ночи закрыт проезд по автомобильной дороге Р-21 "Кола" с 1408-го по 1470 километр, с 23.00 14 февраля закрыт проезд с 1470-го по 1510 километр.

Напомним: еще 13 февраля закрыли направление на Териберку.

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