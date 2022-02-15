20-летняя жительница Мурманска едва не спровоцировала аварию и обматерила полицейских

Девушка совершила сразу три преступления. Фото: Артем КИЛЬКИН

20-летнюю мурманчанку будут судить сразу по трем статьям. Как сообщили в СУ СКР по Мурманской области, в ее отношении возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

- В ночь с 11-го на 12 ноября 2021 года обвиняемая шла по обочине трассы «Кола» со стороны Североморска в Мурманск, нарушала общественный порядок, создавала аварийную ситуацию. В ответ на законные требования сотрудников ОБ ППСП УМВД России прекратить противоправные действия и проехать в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении обвиняемая повела себя агрессивно и применила насилие, - сообщили в СКР региона.

Когда девушку попытались посадить в служебную машину, чтобы отвезти на медицинское освидетельствование, она обматерила полицейских. После оказалось, что она ехала в машине и решила выйти на дорогу. Там, оставшись одна, она сняла куртку и стала ею размахивать. Материалы дела переданы в суд.

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