Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с травмированием школьницы в Мурманске

Алевтина Андреева держит ситуацию на контроле. Фото: правительство Мурманской области

10 февраля в мурманской школе № 43 произошло ЧП. Напомним: шестиклассница, которую нашли без сознания в луже крови в раздевалке, попала в реанимацию. В следственном комитете и прокуратуре проводят проверку. Как сообщили в городском комитете по образованию, девочка потеряла сознание.

Уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева рассказала "КП"-Мурманск", что держит ситуацию на контроле, как и правоохранительные органы.

- Я уже была в этой школе, разговаривала с руководством. Мы обратили внимание на то, что подобное недопустимо. Но какие-либо выводы делать еще рано, так как ведется проверка и обстоятельства устанавливаются. В школе также ведется служебное расследование, - отметила детский омбудсмен.

Алевтина Андреева пояснила, что результаты проверки никто замалчивать не собирается.

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