Жительница Кандалакши засудила торговый центр "Лето" за падение на крыльце зимой

Ответчики не доказали суду, что крыльцо не было скользким, а вот сомневаться в том, что именно на нем упала женщина, не приходилось. Фото: Олег ЗОЛОТО

В феврале 2021 года жительница Кандалакши неудачно упала на крыльце торгового центра "Лето". С травмой руки северянку увезли в больницу. Четыре месяца она восстанавливалась и не могла работать. Из-за этого женщина подала в суд на собственника торгового центра "Лето" и арендаторов помещений.

- Обязанности по устранению наледи, снега и мусора с территории, определенной в соответствии с границами зоны ответственности между арендодателем и арендатором, отражены только в договорах аренды с ООО "ДНС Ритейл" (магазин "ДНС") и АО "Тандер" (магазин "Магнит"). Вместе с тем входная группа ТЦ "Лето", включая центральное крыльцо, где истец получила травму, предназначена для использования всеми посетителями ТЦ "Лето", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Ответчики не доказали суду, что крыльцо не было скользким, а вот сомневаться в том, что именно на нем упала женщина, не приходилось. Поэтому собственник торгового центра должен теперь выплатить северянке 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также компенсировать утраченный заработок, расходы на лечение и иные дополнительные расходы.

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