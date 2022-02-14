Жильцы 383 домов в Мурманской области должны будут доплатить за отопление

Также изменения в бумагах заметят и северяне, которым тепло подает "Мурманэнергосбыт". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мы уже писали, что жителям Мурманска пересчитают суммы в квитанциях за отопление.

Жильцам 233 домов, которые обслуживает Мурманская ТЭЦ, придется доплатить, а в 52 дома придут квитанции с пониженными суммами.

Также изменения в бумагах заметят и северяне, которым тепло подает "Мурманэнергосбыт".

- Снижение среднемесячного расхода тепловой энергии зафиксировано в 100 жилых домах, в 383 домах наблюдалось увеличение расхода, в остальных он остался на уровне предыдущих лет. Там, где общедомовые приборы учета тепловой энергии не установлены, потребители по-прежнему оплачивают отопление исходя из установленного норматива, - сообщили в компании.

Напомним: в Мурманской области изменится схема оплаты за отопление. Новшество ждет северян осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru