Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 13:16

Жильцы 383 домов в Мурманской области должны будут доплатить за отопление

Северянам придут квитанции с корректировками
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также изменения в бумагах заметят и северяне, которым тепло подает "Мурманэнергосбыт".

Также изменения в бумагах заметят и северяне, которым тепло подает "Мурманэнергосбыт".

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мы уже писали, что жителям Мурманска пересчитают суммы в квитанциях за отопление.

Жильцам 233 домов, которые обслуживает Мурманская ТЭЦ, придется доплатить, а в 52 дома придут квитанции с пониженными суммами.

Также изменения в бумагах заметят и северяне, которым тепло подает "Мурманэнергосбыт".

- Снижение среднемесячного расхода тепловой энергии зафиксировано в 100 жилых домах, в 383 домах наблюдалось увеличение расхода, в остальных он остался на уровне предыдущих лет. Там, где общедомовые приборы учета тепловой энергии не установлены, потребители по-прежнему оплачивают отопление исходя из установленного норматива, - сообщили в компании.

Напомним: в Мурманской области изменится схема оплаты за отопление. Новшество ждет северян осенью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области утроили финансирование для обустройства земельных участков для многодетных семей. В 2022 году на эти цели предусмотрено 123 миллиона рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru