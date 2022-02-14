Двое жителей Кольского района до смерти избили мужчину и женщину в частном доме

По уголовному делу назначено более 25 судебных экспертиз, собирается доказательственная база. Расследование продолжается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольском районе расследуют уголовное дело в отношении двоих местных жителей, которые убили двоих северян. Мужчина и женщина обвиняются в совершении преступления по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Трагедия произошла в частном доме в ночь с 4 на 5 января 2022 года.

- По версии следствия, двое злоумышленников, будучи пьяными, поссорились с 52-летним мужчиной и 50-летней женщиной и избили их. От множественных телесных повреждений последние скончались на месте происшествия. Тела северян обнаружил сын погибшего мужчины, - сообщили в следственном управлении СКР по Мурманской области.

47-летнего мужчину и его 50-летнюю напарницу задержали. Им предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, каждый заключен под стражу. Убийство произошло из-за ревности, но подробности в интересах следствия пока не раскрываются.

По уголовному делу назначено более 25 судебных экспертиз, собирается доказательная база. Расследование продолжается.

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