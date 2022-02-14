Алена Кузнецова стала министром государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области

Новое ведомство сформировано путем реорганизации госжилинспекции региона. Фото: правительство Мурманской области

Алену Кузнецову назначили на должность министра государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

- Новое ведомство сформировано путем реорганизации Госжилинспекции региона и присоединения к ней Государственного строительного надзора, который раньше был в структуре регионального министерства строительства, - отметили в правительстве Мурманской области.

Напомним: новым министром образования Мурманской области стала Светлана Виденеева. 10 лет она проработала первым заместителем министра труда и социального развития.

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