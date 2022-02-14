В Мурманской области определили самые привлекательные для туристов заповедники и парки

2022 год объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2022 год объявлен в Мурманской области Годом экологического туризма. А это направление тесно связано с развитием особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Для того чтобы понять, какие ООПТ интересны для посещения, ученые КНЦ РАН подсчитали их экотуристический потенциал. На первом этапе оценивалась привлекательность территории, например, наличие природных и культурных достопримечательностей, а также доступность посещения (это и наличие дорог, и возможность посещения без оформления визы). А второй этап был посвящен режимным ограничениям, площади территории – чем она меньше, тем меньше посетителей может принять.

По всем показателям первого этапа самыми привлекательными «дикарями» для туристов стали полуострова Средний и Рыбачий, потом идут Лапландский заповедник, нацпарк «Хибины» и заказник «Кутса». Заповедник «Пасвик» и природный парк «Кораблекк» оказались средними по привлекательности из-за расположения в приграничной зоне.

- Во втором этапе Средний и Рыбачий также остались в лидерах, как и «Хибины» с «Кутсой». Но выпали все заповедники. В том же Лапландском отдых возможен только на небольшом участке Чунозерской усадьбы, а «Пасвик» потерял позиции еще сильнее, потому что там ограничения не только из-за близости границы, но еще и режимные, - отметил заместитель генерального директора по научной работе КНЦ РАН Евгений Боровичев.

Напомним: в Мурманской области реорганизуют заказник "Сейдъявр". Сейчас его границы слишком прямые.

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