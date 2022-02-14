Мурманская область оказалась на 38 месте среди регионов России по качеству жизни

Мурманская область оказалась в этом списке ближе к лидерам, чем к аутсайдерам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эксперты "РИА Новости" проанализировали качество жизни в разных регионах России и выяснили, где живется лучше всего.

При составлении рейтинга учитывались уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, экология, уровень образования, обеспеченность объектами инфраструктуры, уровень экономического развития и т. д.

Мурманская область оказалась в этом списке ближе к лидерам, чем к аутсайдерам, разместившись примерно посередине - на 38 месте топа, поднявшись по сравнению с 2020 годом на пять строчек.

Лидирующие позиции по качеству жизни у Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. В самом низу рейтинга - Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область.

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