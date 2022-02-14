Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ГУ МЧС по Мурманской области предупреждают северян об ухудшении погоды.

По прогнозу мурманского гидрометцентра, 15 февраля на севере области ожидается сильный ветер в порывах до 15 - 20 метров в секунду, ночью и утром - в порывах до 23 метров в секунду, метель.

- Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не находиться вблизи шатких строений, обращать внимание на возможность падения снега и наледи с крыш зданий, пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам, без острой необходимости не совершать поездок на личном авто, а при выезде соблюдать ПДД и учитывать метеоусловия, - предупредили в спасательном ведомстве.

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