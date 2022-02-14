51-летний житель Мурманска заступился за девушку и оказался в больнице

Врачи оценили травмы, как средний вред здоровью. Фото: Антон ЗАБИРОВ

51-летний житель Мурманска совершил благородный поступок и сильно пострадал. Мужчина шел на работу, когда увидел, что пьяный парень плохо обращается с девушкой.

- Северянин сделал замечание злоумышленнику, но тот оставил их без внимания. Потерпевший решил защитить женщину, встав между ними. После чего подозреваемый, находясь в агрессивном состоянии, стал наносить множественные удары по лицу и телу потерпевшему. Когда тот упал на землю, продолжал бить лежавшего мужчину ногами. Прохожие вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Врачи оценили травмы как средний вред здоровью. Оказалось, что напал на пострадавшего 30-летний мужчина, который ранее не был судим. В его отношении возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение среднего вреда здоровью), он находится под подпиской о невыезде. Агрессивному северянину грозит до трех лет лишения свободы.

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