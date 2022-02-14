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Здоровье14 февраля 2022 11:33

В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 1002 человека

Такие данные опубликовал оперштаб на 14 февраля 2022 года
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Всего опасную инфекцию подхватили 114 389 жителей Заполярья.

Всего опасную инфекцию подхватили 114 389 жителей Заполярья.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 14 февраля 2022 года, за последние сутки 1002 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего опасную инфекцию подхватили 114 389 жителей Заполярья.

Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск, где выявлено 611 новых случаев (всего 56127). На втором месте Североморск (+95, всего 11073). Замыкает тройку Оленегорск (+71, всего 6794).

Выздоровели 96 397 северян, умерли 3032.

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