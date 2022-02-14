Житель Мурманска пытался провезти в город 58 килограммов наркотиков

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 30, ч. 5 статьи 228.1 УК РФ. Фото: УМВД по Мурманской области

Наркополицейские задержали 40-летнего жителя Мурманска, который подозревается в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. По предварительным данным, мужчина пытался ввезти в Мурманск купленные в другом регионе страны запрещенные вещества, чтобы затем перепродать.

- Из тайников, которые были оборудованы в салоне его автомобиля, полицейские достали 59 полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Проведенные экспертизы установили, что мужчина вез амфетамин общим весом более 58 килограммов, а также более 200 граммов кокаина, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Злоумышленника заключили под стражу.

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