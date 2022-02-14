Фотограф из Мурманска запечатлел на видео мощное северное сияние

Ночное небо озарило красивое северное сияние. Фото: скрин видео vk.com/id1291025

В преддверии Дня всех влюбленных в Мурманской области можно было наблюдать яркое северное сияние. Так, мощную вспышку авроры поймал на видео фотограф из Мурманска Артем Ершов. Изумрудные всполохи он запечатлел 12 февраля в районе реки Пак.

- Полыхало очень ярко и красиво! - отметил автор на личной странице в соцсетях.

Напомним: лазурный берег Баренцева моря сняли на видео. Роликом с чудесными видами поделился местный фотограф.

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