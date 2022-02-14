В 2022 году Северный флот и РГО продолжат исследовать затонувшие объекты в Кольском заливе

Впервые затонувшие суда будут искать вблизи Териберки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В штабе Северного флота под руководством командующего флотом Александра Моисеева прошло рабочее совещание по планированию научно-исследовательской экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». В 2022 году специалисты продолжат поиски исторических артефактов времен Великой Отечественной войны и более раннего периода в Арктике.

В этом году экспедицию проведут в 9 этапов с апреля по ноябрь. В ней примут участие суда гидрографической службы Северного флота, подразделения береговых войск и отрядов спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, водолазы и специальные средства аварийно-спасательных отрядов, а также ряд организаций, сотрудничающих с РГО.

- География проекта охватывает Баренцево и Карское моря, побережье Кольского полуострова и Рыбачьего, а также островов архипелага Новая Земля. Исследования будут проведены в Кольском заливе в Териберке. Летом впервые будет обследован мурманский берег Кольского полуострова в районе между Териберкой и Йоканьгой, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Работы по детальному обследованию затонувших объектов в Кольском заливе начнутся в апреле. В этом деле помогут новые большие гидрографические катера «Леонид Сенчура» и «Григорий Шадрин».

Также планируется оценить возможность подъема на поверхность со дна Кольского залива самолетов «Аэрокобра» и «Каталина» затонувших в поселке Ваенга, когда там действовал военный аэродром и базировалась часть надводных сил.

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